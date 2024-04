Rode Duivels komen top drie weer binnen op de FIFA-ranking

De Rode Duivels hebben een plekje gewonnen op de wereldranking van de FIFA: ze springen over Engeland van vier naar drie. Bovenin blijft wereldkampioen Argentinië de koploper, vicewereldkampioen Frankrijk is tweede.

De troepen van Domenico Tedesco kwamen sinds het verschijnen van de vorige FIFA-ranking, op 15 februari, eind maart tweemaal vriendschappelijk in actie. Na een flauw gelijkspel in Dublin tegen Ierland (0-0), volgde een hoopgevendere prestatie op Wembley tegen Engeland (2-2).



Het is uitgerekend Engeland dat zijn plek in de top drie verliest aan België en naar de vierde plaats zakt. Brazilië blijft vijfde en ook in de rest van de top tien zijn er nauwelijks veranderingen.

Alleen Portugal (zesde) doet haasje-over met Nederland (zevende). Spanje (achtste), Italië (negende) en Kroatië (tiende) volgen in hun spoor.

Tedesco en co. zitten momenteel in de laatste rechte lijn naar het EK, dat medio juni in Duitsland start. De Rode Duivels nemen het in de groepsfase op tegen Slovakije (FIFA 48), Roemenië (FIFA 46; -1) en Oekraïne (FIFA 22; +2).

De Rode Duivels stonden van september 2018 tot maart 2022 op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Eerder prijkte België ook op 1 tussen november 2015 en maart 2016. De Belgen kroonden zich in het verleden ook vijfmaal tot Team van het Jaar (2015, 2018, 2019, 2020 en 2021).