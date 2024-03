Experimentele Rode Duivels stellen teleur in Ierland en mogen nog blij zijn met draw

Geen match om warm van te worden. De Rode Duivels hebben met een experimenteel elftal teleurgesteld in Ierland. Op geen enkel moment slaagden de Belgen erin om de thuisploeg in de problemen te brengen. Matz Sels moest zelfs een penalty keren om een nederlaag te komen. Dan maar dinsdag - mét sterkhouders - tegen Engeland iets tonen?

Bondscoach Tedesco greep de gelegenheid aan om te experimenteren met zijn ploeg. En waarom ook niet? Deman en debutant De Winter stonden in een onuitgegeven jonge verdediging en op het middenveld mocht Vermeeren ritme opdoen.

De Ieren, op zoek naar een bondscoach en volop in een overgangsperiode, begonnen energiek en dwongen meteen een kans af na balverlies van Faes. Ogbene ramde echter in het zijnet, terwijl hij altijd de vrije Coleman voor doel had moeten aanspelen.

Na die vroege waarschuwing eisten de Rode Duivels steeds vaker de bal op, maar gevaar leverde dat niet op. Daarvoor was er veel te weinig diepgang en was het samenspel nooit vloeiend genoeg. Tielemans kopte naast en Bakayoko ramde over, en daarmee hadden we het voor de rust wel gehad.

Dan was het fysiek indrukwekkende Ierland veel dreigender. Op het halfuur ging de bal op de stip na betwistbaar handspel van Vermeeren. Ferguson liet het echter liggen, want Sels stopte zijn flauwe strafschop. Daarna waren er nog kansjes voor Ogbene en Szmodics, die slap verdedigen van Deman en Castagne niet konden afstraffen.