Gelukkig was één iemand wel op niveau: duikt Matz Sels in het keepersvacuüm bij de Duivels?

za 23 maart 2024 19:53

Wie wordt de doelman van de Rode Duivels op het EK? Na het ontplofte conflict-Courtois ligt de strijd schijnbaar open. Tegen Ierland scoorde Matz Sels alvast punten door een strafschop te keren. Maakt hij het dilemma voor Tedesco dinsdag nog wat moeilijker?

Wat jarenlang geen thema was, is het nu opeens weer wel. Wie is er nu eigenlijk de échte nummer 1 van de Rode Duivels? Thibaut Courtois - dat verhaal kent u ondertussen wel - was toch een klasse apart. Onder de opvolgers zijn de waardeverhoudingen veel moeilijker in te schatten. Koen Casteels bij Wolfsburg. Matz Sels bij Nottingham Forest. Thomas Kaminski bij Luton Town. Het zijn ploegen die de meeste voetbalvolgers op een seizoen geen 3 keer aan het werk zien. En zeker minder viraalgevoelig zijn dan Real Madrid. Die factoren scheppen de indruk dat er een keepersvacuüm ontstaan is bij onze nationale ploeg.

De fysieke kwaaltjes van Casteels

Nochtans was de nieuwe pikorde naar verluidt duidelijk in het hoofd van Domenico Tedesco. Koen Casteels, jarenlang een stille sterkhouder bij Wolfsburg in de Bundesliga, kreeg - wanneer hij fit was - steeds de voorkeur en stelde ook nooit teleur. Eerst was er de zege in Duitsland, nadien 3 clean sheets op rij - weliswaar tegen zwakke tegenstanders. Alleen: Casteels sukkelde de voorbije maanden vaak met fysieke kwaaltjes. In de eerste match na het conflict-Courtois in Estland ontbrak de doelman door een blessure. Ook tijdens de interlandbreak van oktober moest Casteels forfait geven met een maagontsteking. En nu staat hij opnieuw aan de kant met een schouderletsel.

De doelman, die eerder het WK 2014 en EK 2020 miste door ongelukkig getimede blessures, moet hopen dat het noodlot hem de komende maanden spaart.

Sels moest geen grote wonderen verrichten, maar toonde zich betrouwbaar en secuur. Bovendien blijft een penaltysave nét iets langer hangen.

Zeker omdat achter hem Matz Sels steeds nadrukkelijker solliciteert naar een promotie bij de nationale ploeg. Ook zaterdagavond in Ierland was de Antwerpenaar een van de weinige lichtpuntjes. Met een penaltysave in minuut 27 hield hij de Rode Duivels recht op een heikel moment. Voorts moest de doelman geen grote wonderen verrichten, maar betrouwbaar en secuur toonde hij zich wel. Bovendien blijft een gestopte elfmeter toch nét iets langer hangen. Kortom: punten gescoord.

Sels uitstekend bij Nottingham Forest