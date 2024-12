"Ik heb dingen gehoord die onzin zijn": PSV-speler Guus Til legt situatie uit na veelbesproken interview

In een video van zijn club PSV geeft Guus Til tekst en uitleg bij de uitspraken die hij zondag deed na de klinkende zege op het terrein van Utrecht (2-5). "Er is niets aan de hand", verzekert de Nederlandse voetballer.

Hij raast met PSV door de Nederlandse competitie en hij maakt mooie doelpunten. Toch kan hij er niet meer blij mee zijn. "De laatste keer heb ik geen vuur meer", zei Til na afloop van de wedstrijd in Utrecht.

Een dag later stelt de 26-jarige middenvelder iedereen gerust. "Er is niets aan de hand", reageert de voetballer in een video van PSV.

"Misschien was het niet handig wat ik zei. Mensen begonnen te speculeren."

"Ik heb dingen gehoord die onzin zijn, dat ik een burn-out zou hebben. Dat is helemaal niet het geval", verzekert Til.

"Af en toe ben ik verlamd in mijn reacties. Dat heb ik vaker", verduidelijkt hij. "Of ik nu win of verlies, ik voel er niets bij."

""Is het dit nou?", denk ik dan. Dat komt door de wereld waarin we leven en de druk die ermee gepaard gaat", stelt Til.