Nicolas Raskin krijgt plaatsje in Team van het Jaar in Schotland

Nicolas Raskin heeft zijn uitstekende seizoen bij de Rangers bekroond met een selectie in het Team van het Jaar in Schotland. De Belgische middenvelder is 1 van de 4 spelers in de ploeg die niet uitkomen voor Celtic.

In België was hij na zijn vertrek bij Standard wat van de radar verdwenen, maar in Schotland is Nicolas Raskin de voorbije maanden helemaal opengebloeid.



De middenvelder van Rangers speelde zich niet alleen in de selectie van de Rode Duivels, maar hij veroverde ook de harten van de voetbalfans in Glasgow en omstreken.



Ook bij zijn collega's ligt Raskin blijkbaar in de bovenste schuif, want de verkiezing van het Team van het Jaar is een stemming onder alle profvoetballers in Schotland.



Raskin is samen met John Souttar de enige speler van Rangers die het team heeft gehaald. Daarnaast maar liefst 7 spelers van de aanstaande kampioen Celtic, onder wie Kasper Schmeichel maar niet Arne Engels.

Raskin is na Jason Denayer en Dedryck Boyata, die in respectievelijk 2015 en 2019 de ploeg haalden als Celtic-spelers, de derde Belg die deze eer te beurt valt.