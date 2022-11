Messi en Argentinië dragen de druk van de ultieme voetbalutopie: valt de puzzel samen?

Het leidde alvast tot een indrukwekkende ongeslagen reeks van 35 (!) wedstrijden. Geen team dat in Qatar een groter aura van onoverwinnelijkheid zal meedragen. Zelfs Europees kampioen Italië werd in juni met 3-0 weggeblazen door de Zuid-Amerikanen.

Zo was de winst van de Copa América in 2021 een cruciaal mentaal kantelpunt. Na 28 jaar - en voor het eerst met Messi - pakte Argentinië nog eens een grote internationale trofee.

Dit is de selectie van Argentinië voor het FIFA WK voetbal 2022 in Qatar: Lo Celso ontbreekt

De man op de voorpagina's

De aankomst van Messi in Qatar was maandag overal voorpaginanieuws. Wat wordt dat straks als hij zijn duivels ontbindt?

Het talent dat u nog niet kent

Hij is de jongste van de selectie, maar speelt als een ervaren rot. Enzo Fernandez maakte in zijn beginmaanden bij Benfica furore als motor van de Portugezen.



Een straatboef met gouden voeten. Fernandez - overgekomen van River Plate - strooit met heerlijke passes, maar durft ook het mes boven te halen. Hij staat nu al op ieder verlanglijstje van de Europese top door zijn geweldige vista, drive en power.



Of Fernandez het kan laten zien op dit WK? Normaal niet als titularis. Onder Scaloni, die zijn trein al voor de grote doorbraak op de rails had, begon het toptalent nog nooit in de basis. Toch is de toekomst van Argentinië verzekerd.