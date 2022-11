Van Beerschot-revelatie tot Ghanese tovenaar: tien om te zien bij de outsiders

Federico Valverde: de gewillige alleskunner met buskruit in de benen

"Als ik Valverde geen 10 goals kan laten maken dit seizoen, moet ik met pensioen gaan", verkondigde Real-coach Carlo Ancelotti begin september.



Wel, de teller staat nú al op 8 stuks. De 24-jarige Uruguayaan trad de voorbije maanden definitief uit de schaduw bij de Koninklijke.

De kwaliteit van zijn doelpunten is opmerkelijk. Valverde heeft buskruit in de benen en scoort vooral met afstandstreffers. Dat koppelt hij aan een onuitputtelijk loopvermogen en brede inzetbaarheid op het veld.



Bij Uruguay hopen ze dat Valverde in Qatar helemaal tot ontploffing komt.

Valverde scoorde ook twee maal en gaf evenveel assists in de Champions League.

Moisés Caicedo: de toekomstige 'capitán' van Ecuador

Bij Beerschot vocht hij vorig seizoen tegen de degradatie, bij Brighton groeide hij uit tot een revelatie in de Premier League. De 21-jarige middenvelder evolueert pijlsnel naar een klassieke box-to-box-speler. De Ecuadoriaan is heel aanwezig op beide helften van het veld. Zo is hij in de Premier League bij de beste balonderscheppers, maar draagt hij ook op aanvallend vlak zijn steentje bij. Ook al is hij nog maar 21, de ploegmaat van Leandro Trossard heeft alles om een leidinggevende rol te spelen voor zijn land.

Caicedo was de eerste speler uit de 21ste eeuw die scoorde in een WK-kwalificatiecampagne in Zuid-Amerika.

Xavi Simons: het wit konijn van Louis van Gaal

Nog nooit eerder werd hij opgeroepen voor het nationale elftal, maar plots mag Xavi Simons met Nederland mee naar het WK. Een transfer naar PSV was het formele startschot van zijn carrière. Met acht goals in de competitie staat het 19-jarige "wonderkind" op een tweede plaats in de topschuttersranking. Toch brengt hij veel meer dan alleen goals. De flankaanvaller boezemt menig verdediger angst in met zijn explosieve versnellingen en uitstekende dribbeltechniek. Louis van Gaal heeft hem dan ook zeker niet als ballenjongen meegenomen naar Qatar. De coach staat erom bekend zo nu en dan een wit konijn uit zijn hoed te toveren. Als hij de lijn van bij PSV kan doortrekken, heeft Nederland er een gevaarlijke joker bij.

Xavi Simons is de jongste speler in de Nederlandse selectie voor het WK.

Cody Gakpo: de revelatie van dit seizoen

Louis van Gaal heeft duidelijk zijn ogen uitgekeken in de etalage van PSV, want hij heeft nog een ander toptalent bij de Nederlandse club uitgekozen: Cody Gakpo. De speler van PSV heeft in de competitie 9 goals en 12 assists in 14 wedstrijden. Er komen maar enkele spelers in de buurt van zulke cijfers, onder wie Lionel Messi, Erling Haaland en Neymar.

De aalvlugge flankaanvaller is enorm vindingrijk in de kleine ruimte en weet ook nog eens het overzicht te bewaren. Zijn ploegmaats zijn hem daar uiterst dankbaar voor, want ze hoeven de bal vaak gewoon binnen te tikken.

Manchester United bood deze zomer 50 miljoen voor Gakpo, maar PSV weigerde.

Brenden Aaronson: het loopwonder van Leeds United

"Hij is zoals onkruid: je ziet hem elke dag voor je ogen groeien", aldus Jesse Marsch, trainer van Leeds. De 22-jarige Amerikaan stond dit seizoen elke wedstrijd in de Premier League aan de aftrap. Niet verrassend gezien zijn enorme werkethiek. Je vindt zelden iemand op het veld die meer gelopen heeft dan Aaronson. Zelfs in de dying seconds van een wedstrijd zal hij nog een sprintje trekken om druk te zetten, een bal te recupereren of een lege ruimte in te duiken.

Hij is zoals onkruid: je ziet hem elke dag voor je ogen groeien Jesse Marsch, trainer van Leeds United

Bovendien kan hij op verschillende posities uitgespeeld worden: op beide flanken, achter de spits en zelfs centraal op het middenveld. Bondscoach Greg Berhalter zal alleszins met plezier dit werkpaard de wei insturen.

De 22-jarige Amerikaan speelde bij Red Bull Salzburg voor hij naar Leeds United trok.

Mohammed Kudus: de tovenaar op 10 die een 9 werd

Zijn jeugdkameraden noemden hem al lang de 'Alcantara' van de ploeg, maar de 22-jarige Ghanees brak dit seizoen pas echt door bij Ajax. Kudus begon zijn carrière als distributeur op het middenveld, maar Schreuder vormde hem om tot een (valse) nummer 9. Dat de Ghanees zich nog steeds in zijn sas voelt op het middenveld bewijst hij door regelmatig dieper in het veld de bal op te eisen en het spel van daaruit te verdelen. De laatste maanden scoort hij ook nog eens aan het tempo van een ervaren spits. Zo maakte hij vijf goals in vijf basisplaatsen in de Champions League, waaronder goals tegen Napoli en Liverpool.

Kudus scoorde op zijn debuut voor de internationale ploeg in een 2-0 overwinning tegen Zuid-Afrika.

Aleksandar Mitrovic: de goaltjesdief met dienst

"Hij gaat zelfs met één been naar het WK." Servië-bondscoach Dragan Stojkovic reageerde met een veelzeggende quote op vragen over de inzetbaarheid van Aleksandar Mitrovic, die onzeker is door een blessure. De ex-Anderlecht-spits bevestigde vorig seizoen nog maar eens zijn neus voor doelpunten door maar liefst 43 keer te scoren in 44 wedstrijden. Dat is een absoluut record in de huidige Engelse tweede klasse.

Mitrovic gaat zelfs met één been naar het WK. Dragan Stojkovic, bondscoach van Servië

Ook dit seizoen, in de Premier League deze keer, is er geen houden aan de Servische spits. Hij staat altijd op de juiste plaats en eens hij in de lucht hangt, weet je hoe laat het is. Hij is een van de meest klinische koppers ter wereld.

Op internationaal niveau heeft Mitrovic zijn strepen trouwens ook al verdiend. Hij scoorde in 76 wedstrijden maar liefst 50 goals, wat gemiddeld zelfs beter is dan Romelu Lukaku.

Mitrovic scoorde in zijn recordjaar in de Championship meer goals dan Hull City en Barnsley als ploeg deden.

Sebastian Szymanski: de gouden linkspoot

Misschien had u ooit al wel eens gehoord van de spelers die tot nu toe de revue zijn gepasseerd, maar kende u Sebastian Szymanski al? De 23-jarige middenvelder uit Polen is een lust voor het oog en maakt op dit moment furore in Feyenoord - als leenspeler van Dinamo Moskou. De linkspoot heeft een venijnige dribbel in huis en beschikt over een uitstekende traptechniek.

In 10 basisplaatsen in de Eredivisie scoorde de frivole middenvelder al 6 keer en gaf hij 3 assists. Bij Feyenoord zijn ze alvast uitermate tevreden over zijn prestaties en wordt er al besproken om de afkoopclausule te activeren.

Szymanski staat met Feyenoord aan de leiding in de Eredivisie.

Takehiro Tomiyasu: wereldverdediger in wording

Opnieuw een Belgische link, want Tomiyasu kwam ooit uit voor STVV. Hij werd destijds weggeplukt bij een Japanse tweedeklasser en groeide uit tot een sterkhouder bij De Kanaries. De Japanner versierde op 21-jarige leeftijd een lucratieve transfer naar Bologna, waar hij toonde hoe veelzijdig hij is: centraal achteraan, rechtsachter, wingback ... Zo'n polyvalente verdediger zag coach Mikel Arteta maar al te graag over komen naar Arsenal. In zijn eerste maand bij The Gunners werd hij meteen speler van de maand, de toon was gezet. Door blessureleed is hij nog niet de vaste rots in de branding, maar bij Japan is daar geen twijfel over.

STVV streek 9 miljoen euro op voor de transfer van Tomiyasu, het hoogste transferbedrag in de clubgeschiedenis.

Guillermo Ochoa: de legende voorbij

Iedereen die de voorbije WK's zag, herinnert zich wellicht Guillermo Ochoa. Hij duikt elke vier jaar op om onwaarschijnlijke prestaties neer te zetten voor de Mexicaanse nationale ploeg. Volgens sommigen maakte hij een van de mooiste saves ooit op een wereldbeker. Oordeel vooral zelf.

Het is wellicht het laatste WK voor de 37-jarige doelman, die twee seizoenen voor Standard uitkwam.