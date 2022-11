De ene is optimistisch, de andere ziet het somber in: waarom verschillen WK-simulaties zo sterk?

Waarom verschillen voorspellingen?

Van Haaren combineerde daarom de voorspellingen van een zestiental modellen: "Dan krijg je een soort wisdom of the crowd effect. Individuele modellen zullen wellicht niet de perfecte waarde hechten aan bepaalde factoren, maar allemaal samen kunnen ze dat veel beter."

Dat is het grote verschil met Gracenote, zegt computerwetenschapper Pieter Robberechts, die betrokken was bij de studie van de KU Leuven: "Gracenote kiest enkel voor de ELO-ratings, gelijkaardig aan de FIFA-ranglijst, om winstkansen te berekenen. Daar staat België hoger dan Portugal."

Wat is het nut van zulke simulaties?

"De uitkomst op zich is niet zo interessant, maar het is wel interessant hoe je daaraan komt. Het leuke is dus dat ze een verhaal vertellen," zo stelt Robberechts.

"Zo staat België vooral hoog op de FIFA-ranglijst, maar wordt hun team ouder en verliezen ze daarom aan marktwaarde."