Sadio Mané speelt niet tegen Schalke, maar Bayern geeft Senegal nog beetje hoop

Sadio Mané is met voorsprong de bekendste en belangrijkste voetballer van Senegal. De aanvaller van Bayern München is de huidige Afrikaanse Voetballer van het Jaar en leidde zijn land begin dit jaar nog naar de eindzege op de Afrika Cup.



In Senegal draaien de sjamaans dan ook overuren om ervoor te zorgen dat Mané toch nog op tijd fit geraakt voor het WK.



Bayern laat in zijn communicatie in ieder geval de deur op een kier staan. "Sadio Mané is out voor de match van zaterdag tegen Schalke 04. Komende dagen wordt hij voort onderzocht. Bayern staat hierbij in overleg met de Senegalese voetbalbond."