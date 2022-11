FIFA lanceert eigen armbanden als reactie op "One Love"-initiatief

Bij de Nederlandse voetbalbond hebben ze al besloten om de FIFA-band links te laten liggen.

"We hebben van de FIFA een brief gekregen over de aanvoerdersband”, bevestigt Jaap Paulsen van de KNVB. "Daarin stond dus dat de FIFA ook een soort pro-inclusieband heeft ontworpen. Dat is heel mooi, al is het initiatief een beetje laat. We hebben besloten om gewoon onze eigen band te gaan gebruiken, dus de One Love-band.”