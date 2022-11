FIFA-baas Infantino trekt van leer: "Kritiek op dit WK is pure hypocrisie"

FIFA-baas Infantino neemt het Westen op de korrel

In een persconferentie voorafgaand aan het WK voetbal in Qatar heeft FIFA-baas Gianni Infantino fel uitgehaald naar alle criticasters. Vooral de mensenrechten van onder meer de LGBTQ+-gemeenschap en gastarbeiders in Qatar stonden tot zijn ergernis de voorbije weken vooraan in het nieuws.

"Maar ik ben vandaag ook Qatarees, Arabisch, Afrikaan. Ook ik ben homo en gehandicapt. Ook ik ben een gastarbeider", klonk het opvallend als openingsstatement.

"Nee natuurlijk ben ik geen Qatarees, niet Arabisch of Afrikaans. Natuurlijk ben ik geen homo of gehandicapt. Maar ik weet hoe het voelt. Ik werd ook gediscrimineerd en gepest. Ik voelde me ook als een vreemde in een vreemd land. Als kind werd ik gepest omdat ik rood haar en sproeten had. Bovendien was ik Italiaan en leefden we in Zwitserland. Ik kon de taal niet eens goed", zei hij.