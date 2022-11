Uitgenodigde fans krijgen dan toch geen dagelijkse vergoeding: "Dat heeft Qatar blijkbaar beslist"

Het was én is een controversieel thema. Voetbalsupporters van over de hele wereld die werden 'uitgenodigd' door Qatar om het WK ter plekke te volgen.

Het pakket waar Qatar de fans mee wou lokken? Een terugbetaalde heen- en terugvlucht, accommodatie die wordt voorzien én een dagelijks 'zakcentje' van 68 euro waar de fans eten en drinken mee konden kopen.

In ruil zouden de fans het WK moeten promoten en in een goed daglicht stellen. Al wordt dat nog steeds ontkend door de organisatie en de fans.

In totaal hapten 20 Belgische supporters toe op het voorstel van Qatar, maar de Britse kwaliteitskrant The Guardian rapporteert nu dat die dagelijkse vergoeding dan toch niet zal worden uitgedeeld aan de fans.