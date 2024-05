Anderlecht verkoopt OH Leuven nu ook titeltik dankzij gouden wissels en doelpunt in 90e minuut

Geen strafschop, OHL komt goed weg

68': Jacobs wordt omvergekegeld in de rechthoek door Kuijpers. Het lijkt op een overduidelijke strafschop, maar Seynaeve weigert te fluiten. In de herhaling krijgen we bevestiging, maar in de Women Super League is er geen VAR die de scheidsrechter zou kunnen wijzen op zijn fout.