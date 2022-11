Naar het WK in Qatar dankzij "contract" met organisator? "Neen, er is niets getekend"

Het aantal Belgische supporters dat de komende weken naar Qatar zal afzakken, is beperkt.

Daar heeft het kostenplaatje heel wat mee te maken, maar ook de reputatie van Qatar en de controverse rond het WK spelen een rol.

Het organisatiecomité probeert lege stadions te vermijden door tickets aan te bieden aan fans van elke deelnemer.

Ook 20 Belgische fans mogen op kosten van het gastland naar het WK. In ruil is er wel een gedragscode met instructies over wat wel en niet kan.

"Wat mij betreft staat er weinig concreets in", zegt Geert Verdonck bij Radio 1. De trouwe Duivels-supporter ging in op het aanbod.

"We moeten aanwezig zijn bij de eerste match in onze kleuren en we moeten enthousiast zijn als we in beeld komen."

"Als we misbruik zoals racisme of agressie vaststellen, dan moeten we dat melden. Voor de rest is er niets gevraagd."