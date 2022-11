Welkom in Qatar! Deense tv-crew wordt tijdens uitzending weggejaagd door officials

Pers en publiek zullen de komende weken binnen de strakke lijntjes van het Qatarese regime moeten kleuren. Dat dat wel eens kan botsen met de meer westerse persvrijheid mocht een tv-crew van het Deense TV2 al meteen ondervinden.

Reporter Rasmus Tantholdt werd live in de uitzending door enkele officials weggetrokken, waarbij zelfs gedreigd werd zijn camera kapot te maken als ze zouden blijven filmen.

"Jullie hebben de hele wereld uitgenodigd, waarom mogen we hier dan niet filmen?", zegt Tantholdt op de beelden. "Dit is toch een openbare plaats?"

Toen de reporter vervolgens ook zijn accreditatie liet zien, bekoelde de situatie enigszins en even later probeerden de organisatoren van het WK het brandje te blussen door een officiële verontschuldiging over te maken.

"Wij raden alle partijen wel aan om de regels over film- en tv-opnames tijdens het toernooi te respecteren", voegde de organisatie er toch nog fijntjes aan toe. De toon is al meteen gezet.