Blessuregolf voor Roland Garros? Na Alcaraz moet ook Sinner passen voor Rome

Jannik Sinner zal niet voor eigen publiek aantreden op het Masters 1.000-toernooi van Rome. De Italiaan heeft nog te veel last van de heupblessure die hem in Madrid tot een opgave dwong.

Dreigt er een blessuregolf net voor Roland Garros? Carlos Alcaraz trok zich gisteren al terug voor het toernooi in Rome vanwege een armblessure en nu volgt Jannik Sinner zijn voorbeeld.

De Italiaanse winnaar van de Australian Open moest woensdag nog passen voor zijn kwartfinale in Madrid door een heupblessure. En die lijkt ernstiger dan eerst gedacht.

"Het is niet gemakkelijk om dit bericht te schrijven, maar na overleg met de artsen en specialisten moet ik aankondigen dat ik helaas niet in staat zal zijn om in Rome te spelen", schrijft hij op sociale media.

Sinner last een pauze in om Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen, niet in gevaar te brengen.

Het toernooi in Rome (8-19 mei) is een van de laatste voorbereidingstoernooien op Roland Garros. Daarna volgen nog toernooien in Genève en Lyon, voor in Parijs het gravel opspat vanaf 26 mei.