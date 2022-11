Geen tegenkandidaat: 3e termijn als FIFA-voorzitter wenkt voor Gianni Infantino

Op 16 maart 2023 wordt in Kigali, Rwanda, een nieuwe voorzitter van de FIFA gekozen. Nieuw? Niet echt, want Gianni Infantino is de enige kandidaat.

De Zwitser van 52 jaar kan rekenen op steun uit Zuid-Amerika, Azië en Oceanië. Zijn herverkiezing kan dus al met potlood ingevuld worden.

In 2016 kwam Infantino aan het roer van de FIFA als opvolger van Sepp Blatter. In 2019 was hij ook al de enige kandidaat. Nu wacht een nieuwe termijn tot en met 2027.