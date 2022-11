FIFA-baas pleit voor wapenstilstand tijdens WK op G20: "Voetbal verenigt wereld"

Infantino sprak tijdens een werklunch de wereldleiders toe. Hij pleitte voor een wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne. Voetbal is meer dan een gewone sport, zei Infantino, voetbal verenigt de wereld. Hij ziet het WK als een unieke kans om een stap te zetten naar vrede.



"Ik wil jullie allemaal vragen om een tijdelijke wapenstilstand te overwegen, voor één maand, de duurtijd van het WK", pleitte Infantino. "Of op zijn minst een humanitaire corridor. Of eender wat dat kan leiden tot de heropstart van de vredesonderhandelingen."



De Wereldbeker loopt van 20 november tot 18 december. Infantino merkte op dat Rusland de Wereldbeker in 2018 organiseerde en dat Oekraïne kandideerde voor die van 2030. 5,5 miljard mensen zullen het evenement bekijken, wat een enorme boodschap van hoop zou zijn.



"Misschien kan de huidige Wereldbeker de positieve trigger zijn", besloot Infantino.