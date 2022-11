Lo Celso "de lijfwacht van Messi" mist zo goed als zeker het WK: "Hij is onvervangbaar"

Weinig deelnemers zijn zo machinaal op elkaar ingespeeld als Argentinië. Dan is het uitvallen van een cruciaal onderdeel een doemscenario.

De Albiceleste kreeg vandaag dan ook een zware klap te verduren. Argentijnse media hebben namelijk bekendgemaakt dat Giovani Lo Celso niet op tijd fit zal geraken voor het WK in Qatar.

De middenvelder viel vorige week geblesseerd uit bij zijn club Villarreal. Hij liep daarbij een spierscheur in zijn hamstring op. "Lo Celso heeft naar alle mogelijke oplossingen gezocht om toch op tijd fit te geraken, maar heeft die niet gevonden", klinkt het vanuit Argentinië.

Een serieuze aderlating. Lo Celso staat namelijk bekend als de lijfwacht van Lionel Messi. We dagen u uit om een foto te zoeken van het Argentijnse kamp waar de middenvelder niet in de buurt van zijn kapitein aanwezig is.

Lo Celso vormt samen met Rodrigo De Paul en Leandro Paredes ook de vaste driehoek op het Argentijnse middenveld. Bovendien gaf niemand meer assists (7) onder Lionel Scaloni.

"Hij is onvervangbaar", vertelde bondscoach Lionel Scaloni eerder.