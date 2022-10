Negatieve coronatest is niet meer nodig voor wie naar het WK voetbal afreist

Het is het ministerie van Volksgezondheid van Qatar dat de versoepeling van de regels aankondigde. Die gelden voor alle reizigers naar en inwoners van de Golfstaat, maar het is natuurlijk geen toeval dat ze net nu worden doorgevoerd.



Tot voor kort moest iedereen die naar Qatar kwam, hetzij met het vliegtuig hetzij op een andere manier, een negatieve coronatest kunnen voorleggen.

"Maar in het licht van de aanhoudende daling van de coronacijfers wereldwijd en in de staat Qatar, en gezien de voortdurende vaccinaties tegen Covid in Qatar, werd beslist om de regels te versoepelen."

Zo wordt het WK voetbal het eerste grote sportevenement sinds corona waar de regels enigszins versoepeld worden. Er worden vanaf volgende maand meer dan 1 miljoen toeschouwers verwacht in Qatar.