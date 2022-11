Sepp Blatter heeft spijt van WK in Qatar: "Voetbal is groter dan dat"

Volgens Blatter was het oorspronkelijke plan om het WK in 2018 toe te wijzen aan Rusland en vier jaar later om naar de Verenigde Staten te trekken.

"Het is een te klein land. Daar zijn voetbal en het WK te groot voor", vertelt Sepp Blatter in een interview met de Zwitserse krant Tages Anzeiger. "Het ging om een foute keuze en ik droeg daar toen de verantwoordelijkheid voor als voorzitter van de FIFA."

De link met Frankrijk

Sepp Blatter spreekt in het interview over de rol van Michel Platini, de man waarmee hij ooit nauw samenwerkte, maar ondertussen verwikkeld is in een corruptieonderzoek.

"Een week voor het FIFA-congres van 2010 belde Michel Platini me op om te zeggen dat ons plan niet zou werken. Hij was uitgenodigd in het paleis van president Sarkozy die net had geluncht met de kroonprins van Qatar."

"Sarkozy zei tegen Platini: 'Kijk eens wat jij en je collega's van de UEFA kunnen doen voor Qatar als het WK wordt uitgereikt."

"Sepp, wat zou je doen als je president je om iets zou vragen? Ik vertelde hem toen dat de vraag niet in me opkwam omdat we geen president hebben in Zwitserland. Het kwam precies zo uit: dankzij Platini's vier stemmen ging het WK naar Qatar in plaats van naar de Verenigde Staten. Dat is de waarheid."

"Het ging natuurlijk ook om geld. Zes maanden later kocht Qatar straaljagers van de Fransen voor 14,6 miljard dollar."