18 jaar, nog nooit in de basis, maar wel de verrassing in Australische WK-selectie

De 30-jarige Trent Sainsbury was sinds 2014 een vaste waarde in de verdediging van Australië, maar ondanks zijn 61 caps neemt de bondscoach hem niet mee.

Arnold noemde het een van zijn moeilijkste beslissingen. "Hij heeft een aantal weken niet gespeeld (bij het Qatarese Al Wakrah SC), dus ik heb gekozen voor spelers als Harry Souttar en Kye Rowles, die het gewoon heel goed gedaan hebben. Maar het zijn altijd moeilijke keuzes."

Nog een verrassing in de Australische selectie is de 18-jarige Garang Kuol. De aanvaller stond nog nooit in de basis bij Central Coast Mariners, maar versierde wel al een transfer naar Newcastle. In januari stapt hij over naar de Premier League, tenzij hij nog wordt uitgeleend.

"Garang heeft laten zien dat hij een wedstrijd kan doen kantelen. Hij is nergens bang voor", verklaarde Arnold zijn keuze. De bondscoach probeerde ook nog Cristian Volpato van AS Roma te strikken, maar de in Sydney geboren middenvelder van Italiaanse ouders sloeg het aanbod af.



Bij de doelmannen zitten twee oude bekenden van de Belgische competitie. Mat Ryan (ex-Club Brugge en -Genk) en Danny Vukovic (ex-Genk) zijn eerste en tweede doelman.

Australië begint het WK op 22 november met een wedstrijd tegen titelverdediger Frankrijk. Tunesië (26 november) en Denemarken (30 november) zijn de andere tegenstanders in de poule.