Axel Witsel pleit voor positiviteit rond Rode Duivels: "We hebben een voordeel tegenover andere landen"

"We moeten wel wat positief blijven over de Rode Duivels. Het is jammer dat we enkel over die match tegen Egypte spreken."

Axel Witsel windt zich op midden in zijn interview met Ruben Van Gucht en Eddy Snelders.

Na de 2-1-nederlaag in de oefeninterland tegen Egypte is het geloof in de WK-kansen van de Rode Duivels flink gedaald. Ook de buitenlandse media waren niet mals voor België.

"Het is jammer dat we die match tegen Egypte aangepakt hebben als een vriendschappelijke match en niet als een voorbereidingsmatch."

"We hebben ons niet aan het plan gehouden, speelden niet genoeg via de flanken en creëerden te weinig kansen."

"Maar het is goed dat dat net voor het WK is gebeurd", onderstreept Witsel.