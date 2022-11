WK-podcast: "Wat is er gebeurd met Leander Dendoncker, wat scheelt er?"

"Doet Martinez er goed aan om voortdurend met Debast te spelen?"

"Want het beïnvloedt ook het spel van Castagne. Die moet voortdurend in dekking blijven van Debast en kan niet gewoon de flank doen. De problemen liggen altijd rond Debast en op een WK mag je geen fouten maken. Je moet dat in de heel nabije toekomst oplossen."

"Het merkwaardige is dat Debast voor de derde wedstrijd op een rij fouten maakt. Hij is natuurlijk nog jong en je moet die kansen geven, maar ik weet niet of Martinez er goed aan doet om dat voortdurend te proberen."

Timothy Castagne gaf gisteren aan dat de communicatie in de verdediging nog beter kan. Dat had Eddy Snelders ook gezien in de oefenmatch tegen Egypte en volgens onze analist concentreert dat probleem zich rond Zeno Debast.

Wat scheelt er? Welk geloof is er - of is er niet - in Dendoncker om die positie in te vullen? Dat weten we nog niet.

De oplossing ligt voor de hand. "De vraag is nog niet gesteld, maar wat is er gebeurd met Leander Dendoncker? Die heeft op die positie goed gespeeld in de Nations League, maar is nadien van het toneel verdwenen en heeft geen kans meer gehad."

"Wat scheelt er? Welk geloof is er - of is er niet - in Dendoncker om die positie in te vullen? Dat weten we nog niet." Dendoncker moest voor de derde wedstrijd op een rij toekijken bij de Rode Duivels.

"Maar we gaan er van uit dat Debast aan de aftrap staat, want anders heeft Martinez de hele voorbereiding gespeeld met een speler waar hij geen gebruik van zal maken", zegt Snelders.





"Ik ben het daar niet mee eens. Ik zou Debast zelfs thuis gelaten hebben. Hij heeft kwaliteiten, maar moet je hem dan zo snel brengen?" De conclusie van Snelders is duidelijk: "Je zit achteraan nog niet met zekerheden."