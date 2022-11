Canadees bondscoach: "België is onze sterkste tegenstander in meer dan 10 jaar"

In tegenstelling tot zijn spelers is het voor John Herdman niet zijn allereerste WK. Als bondscoach van de vrouwen was hij er in 2015 al eens bij, toen Canada het tot de kwartfinales schopte.

Zoals verwacht prees Herdman de Belgen in de aanloop naar hun confrontatie op woensdag. Hij noemt ons land de sterkste tegenstander waartegen Canada heeft gespeeld sinds de oefenmatch tegen Brazilië, "meer dan 10 jaar geleden" (in 2008).

Misschien een waarschuwing voor de Belgen, want de Brazilianen (met onder meer Robinho, Diego, Maicon en Luis Fabiano) hadden toen wel hun handen vol met de Canadezen. Eindstand: 2-3.

Als het gaat over de speelkansen van Alphonso Davies tegen België lijkt Herdman wel somber gestemd. Zonder het uitdrukkelijk te zeggen, suggereert hij dat de Bayern-speler niet in actie zal komen.

"Het is een lang toernooi en het allerlaatste wat ik wil, is dat Alphonso het volledig moet missen. Hamstringblessures zijn gevaarlijk. Hoe zal de spier reageren als die weer tot het uiterste wordt gedreven? Het is een beslissing waar we niet lichtzinnig mogen overgaan."