Peter Vandenbempt schetst WK-verwachtingen van Rode Duivels: "Er wacht Martinez een mega-beslissing"

Wat brengt het WK in Qatar voor de Rode Duivels? Voor het eerst sinds lang zijn de prognoses pessimistisch, de teneur zelfs eerder kritisch. Onze analist Peter Vandenbempt schetst zijn verwachtingen en ziet dat België meteen voor een "must-win game" staat. Mét een belangrijke keuze in handen van de bondscoach.

"Wanneer is het toernooi van de Rode Duivels geslaagd? Roberto Martinez mag deze groep dan wel beter vinden dan die op het vorige WK, toch mogen we daar de lat niet leggen. Het kán dat je twee jaar op rij ondermaats presteert en dan toch plots boven jezelf uitstijgt." "Misschien door gebruik te maken van onze ervaring, de laatste flitsen van een afscheidnemende generatie of geprikkeld door de kritiek. Maar alles voorbij een achtste finale zou een onverhoopt succes zijn." "Onze nationale ploeg zit in een transitiefase. Vroegere sterkhouders zijn niet op hun hoogtepunt, voor veel jongeren is dat een eerste test op het grote toneel. Dan vrees ik dat Duitsland of Spanje in de volgende ronde te hoog gegrepen is. Doorgaan in de groep is wel een must - anders heb je kolossaal gefaald."

Naast doorstoten moeten de Duivels ook iets laten zien. Aan de afscheidsnemers: laat nog eens iets moois na. Peter Vandenbempt

"Vooral achteraan zijn de vraagtekens te groot. Slechts 4 keer de nul in de laatste 17 wedstrijden, statistisch het zwakste jaar sinds 2012: dan zijn er toch duidelijke redenen om twijfels te hebben. Zeker gezien de blessure van Lukaku en het feit dat Hazard eigenlijk niet meer voetbalt." "Toch moet je altijd nog verwijzen naar Portugal in 2016. Ook zij dachten dat de gouden periode gepasseerd was en begonnen niet als favoriet aan het EK, maar ze flikten het. Alleen: dan heb je overgave, grinta en een over-mijn-lijk-mentaliteit nodig. Bij hoeveel Belgen zit dat in het DNA?" "Het doel moet overigens tweeledig zijn. Naast doorstoten moeten de Duivels ook iets laten zien. Dat was net het EK toch de grote teleurstelling. In 2018 waren we de champions of the heart, die erfenis is nadien verdwenen. Het is tijd om dat weer op te pikken. Aan de afscheidsnemers: laat nog eens iets moois na."

Door Debast te zetten, zou Martinez toch zijn nek uitsteken. Peter Vandenbempt

"Dat kan echt al tegen Canada, een match die zomaar op 5-3 kan eindigen. Voorin zijn ze écht heel goed, maar achteraan zijn de twijfels nog groter dan bij ons. Op niveau moeten we hen - ondanks de onzekerheid - normaal altijd kloppen. Toch zal de mentaliteit dan een stuk beter moeten zijn dan tegen Egypte."

"De bondscoach wacht trouwens meteen een mega-beslissing: wat gaat hij doen achterin? Debast of Dendoncker? Die eerste is een onmiskenbaar talent, maar toonde zich kwetsbaar bij de nationale ploeg. Door Debast te zetten, zou Martinez toch zijn nek uitsteken. Voor mij is het dan ook een onbegrijpelijk raadsel waarom Dendoncker de voorbije interlands geen minuut speelde."

Canada is meteen een must-win game, je wilt zondag echt niet met de rug tegen de muur tegenover Marokko staan. Peter Vandenbempt