Hoe vangen de Belgen de snelheid van Canada op? "De restverdediging!"

Tegen Egypte zagen we nog hoe de defensie van de Rode Duivels kwetsbaar is in de rug, iets waar brommertjes als David en Davies ongetwijfeld van willen profiteren.

"Ik veronderstel dat wij meer balbezit zullen hebben dan Canada", zegt Jan Vertonghen. "We zullen vooral goed moeten staan als zij willen counteren, de zogenoemde restverdediging. Zien dat we altijd 3 tegen 2 of 2 tegen 1 staan."

Na Egypte hamerde de technische staf ook op enkele defensieve basisprincipes. "Enkele accenten zijn weer herhaald. Die waren misschien wat op de achtergrond geraakt. We hebben veel beelden gezien en er op training aan gewerkt. We zijn er klaar voor."