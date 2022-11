De Rode Duivels poseren voor ploegfoto in verboden opwarmshirt

Hebben de Rode Duivels met hun ploegfoto een statement gemaakt rond de controverse over de One Love-symbolen op het WK in Qatar? De Belgische equipe liet vandaag de traditionele ploegfoto nemen. In het rode wedstrijdshirt, maar ook in het kleurrijke truitje dat ze normaal tijdens de opwarming voor elke wedstrijden zouden dragen.