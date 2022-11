"Aan geloofwaardigheid heeft hij geen boodschap": De communicatie van Martinez onder de loep

"Volgens mij is Martinez een intelligente man en ik kan me niet inbeelden dat er geen bepaalde strategie zit achter zijn stijl van communiceren."

"Of dat dan geloofwaardig overkomt op de media en de achterban, daar heeft hij volgens mij geen boodschap aan. Zijn taak is om zijn spelers te motiveren om de wedstrijden te blijven winnen."

Was het dan ook een strategie om snel na de wedstrijd tegen Canada het positieve nieuws te brengen rond Lukaku? Ook onze commentator Tom Boudeweel plaatste vraagtekens in onze WK-podcast.

"Normaal zijn er op de dag na de wedstrijd geen interviews", aldus Boudeweel. "Ik vond het dan ook raar dat het goede nieuws rond Lukaku nu werd gecommuniceerd. Was dat om de gemoederen te bedaren na de slechte match tegen Canada?"



"Dat kan ik me heel goed voorstellen", zegt Foolen. "Met dat goede nieuws wil men het negatieve sentiment rond de ploeg doorbreken. Die manier van communiceren is natuurlijk helemaal bewust."

"De communicatieafdeling en de woordvoerder zijn er ook bij in Qatar dus daar zal wel over gesproken zijn. Ik kan me haast niet voorstellen dat die beslissing enkel door Martinez is genomen."