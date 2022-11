WK-podcast: "De communicatie van Martinez over Lukaku kan een goedmakertje zijn"

In deze aflevering hoort u

"Als journalist voel je je bedot"

Radioreporter Tom Boudeweel volgt het reilen en zeilen van de Belgen in Qatar op de voet. Maar op de vraag hoe de sfeer is bij de Rode Duivels, moest hij een antwoord schuldig blijven. "Want alles op training verloopt achter gesloten deuren", luidt het.

"Je hebt het gevoel dat je voortdurend bedot wordt. Je kan een speler laten opwarmen, maar wanneer de pers weg is hem terug naar binnen sturen voor individuele oefeningen."

Boudeweel hekelt de gebrekkige communicatie van de bond. "Toen Thomas Meunier er op training niet bij was, moesten we maar gissen wat er aan de hand was, terwijl hij gewoon naar het ziekenhuis was voor een CT-scan. Over het medisch bulletin weten we niets."