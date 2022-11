Belgische fans in Qatar tussen hoop en vrees: "Al dat negatieve, laten we het positief bekijken"

"Waarom al die negatieve vragen? We hebben gewonnen"

"Hoe onverdiend kunnen we winnen", was de teneur bij een glunderende man? "Dit was een van de slechtste duels in jaren, maar we winnen wel, dat is het belangrijkste. Het kan alleen maar beter gaan, we zullen het daarop houden, niet?"



"Ik ben een supporter die nog altijd geniet van de overwinningen die we behalen. We moeten stilaan leren dat de manier waarop niet meer is zoals 4, 6 of 8 jaar geleden."



"Ik denk dat we ermee moeten leren leven dat we op resultaat moeten spelen. Dat hebben we gedaan met de mannen die het moeten doen: onze keeper speelt zijn rol, die doet mee."



"Kevin De Bruyne had vandaag een mindere match, maar die gaat zijn grote momenten nog houden voor later in het toernooi. Dat heeft hij vier jaar geleden ook gedaan. Je moet hem niet afrekenen op één match."



Waarna onze reporter een tikje krijgt. "Je stelt me alleen maar vragen met een negatieve teneur. Laten we het gewoon positief bekijken. We hebben gewonnen. De analyse moet de trainer maken, het moet beter, dat heeft iedereen gezien."



"We hebben gewonnen, dan moet het niet altijd slecht zijn. Nog één match winnen en we zijn door."





De man droomt al van de 1/8e finale: "Als we groepswinnaar worden, spelen we tegen Japan, die hebben we vier jaar geleden ook verslagen. Met wat meeval volgens eigen berekeningen ligt de weg zelfs open tot de finale."



"Met het voetbal van vanavond gaan we dat niet halen, maar alles is mogelijk. Elke wedstrijd moet gespeeld worden."



