Roberto Martinez analyseert openingsmatch bij Eddy en Ruben: "Ons spel werd verlamd door emotie"

Martinez geeft middenveld rugdekking

De drie punten zijn binnen, maar tactisch is er nog heel wat werk aan de winkel bij de Rode Duivels. Onze reporters in Qatar, Ruben Van Gucht en Eddy Snelders, zaten vandaag rond de tafel met bondscoach Roberto Martinez voor een analyse.

"We moeten de wedstrijd in zijn context zien", reageerde Martinez diplomatisch. "De Canadezen hadden niets te verliezen en zetten heel hoog druk. Vaak zelfs met 5 man."

In balverlies verdronken onze middenvelders, maar ook in balbezit verliep de verbinding tussen de verdediging naar de aanval stroef. Zo is het is goed zoeken naar een bal vooruit op een visueel overzicht van de passes van onze verdedigers.

Roberto Martinez koos de profielen van Witsel en Tielemans nochtans om voetballend vanonder de druk uit te spelen.

"De tactiek van Canada was risicovol. Ze lieten heel wat ruimte door het hoge blok van hun aanvallend compartiment. Zo stonden hun verdedigers vaak één-tegen-één met onze aanvallers. Als je dan een goede balcirculatie hebt, kan je met enkele passes meteen gevaarlijk zijn. Dat kunnen Tielemans en Witsel."