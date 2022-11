Vergeet Paul de Octopus: Neyar de Valk voorspelt Ecuador als winnaar WK-openingsmatch

Sinds 2010 kunnen we er niet meer om heen. Bij elk groot voetbaltoernooi is er wel een dier dat de juiste uitslagen voorspelt - of tenminste probeert. In de voetsporen van Paul de Octopus of Achille de Kat is er nu ook Neyar de Valk. De Qatarese vogel toonde wel niet veel vertrouwen in zijn thuisland voor de openingsmatch van morgen.