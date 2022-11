Amper 210 minuten gespeeld en geen selectie meer sinds EK, toch wil Doku knallen: "Weer vuur in de benen"

Die lijn doortrekken lukte dus helaas niet voor Doku, een resem blessures hielden hem bij Rennes vaker in de tribune dan op het veld. In twee seizoenen tijd, viel hij zes keer uit met een blessure. Dit seizoen speelde hij 210 minuten. Veruit het minste van alle geselecteerde Duivels.

Bij momenten was de spurtbom toen ongrijpbaar. Alsof Di Lorenzo met zijn blote handen naar rook aan het grijpen was op de linkerflank. De Rode Duivels verloren met 2-1, maar Doku gaf die dag zijn visitekaartje af op het hoogste toneel.

"Als je geblesseerd bent, stel je jezelf vele vragen. Waarom heb ik die blessure opgelopen? Wat had ik anders kunnen doen? Hoe raak ik zo snel mogelijk terug fit? Er zijn duizenden redenen waarom je geblesseerd kan geraken. Mentaal was het enorm moeilijk."

"Ik denk niet dat Martinez mij enkel op basis van die wedstrijd geselecteerd heeft", klopte Doku zich op de borst tijdens een one-on-one met Ruben Van Gucht en Eddy Snelders in Qatar. "Ik heb ook een bepaald profiel en de kwaliteiten om iets anders te brengen in de ploeg."



In de inspiratieloze oefenpartij van de Belgen tegen Egypte vorige week, gooide Martinez zijn joker 10 minuten voor het einde in de ploeg. En jawel, hij bracht meteen verticaliteit en gevaar in het spel van de Duivels.

"Ik heb opnieuw vuurwerk in de benen", klonk het. "Zodra ik minuten krijg op het WK zal ik opnieuw iets proberen forceren."

Velen schreven hem door een gebrek aan speelminuten initieel een rol als bankzitter toe, maar na zijn invalbeurt kantelde de publieke opinie al snel naar een rol als supersub. Maar Doku zelf, die hoopt stiekem op meer.

"Het is niet makkelijk om met Eden Hazard de aanvoerder uit de ploeg te spelen, maar het is aan mij om me te tonen. Ik ben in staat om in te vallen en het verschil te maken. Maar ik ben ook in staat om te starten en het verschil te maken.