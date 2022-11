Rode Duivels ontmoeten migrantenarbeiders in Qatar: "Om aandacht te vestigen op hun situatie"

Op een foto die de Belgische voetbalbond deelde, poseren bondscoach Roberto Martinez en de Rode Duivels met enkele migrantenarbeiders.

De werkomstandigheden van gastarbeiders in aanloop naar het WK in Qatar heeft al heel wat stof doen opwaaien in het Westen.

Die arbeiders kwamen vaak uit naburige en vooral armere landen en werden in Qatar in mensonwaardige omstandigheden tewerkgesteld, zo meldden verschillende mensenrechtenorganisaties.

De Rode Duivels zijn niet het eerste team dat een activiteit op poten zet met migrantenarbeiders. Zo kreeg ook het Nederlandse elftal al een bezoekje van een delegatie arbeiders.