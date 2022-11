Buitenlandse pers sabelt Rode Duivels neer: "België is een ramp"

"In België weten ze genoeg: weer zo’n slap optreden tegen Kroatië donderdag gaat ze hoogstwaarschijnlijk de kop kosten in de groepsfase van dit WK."

"Dat de sleet op de ‘gouden generatie’ zit, is inmiddels wel duidelijk. Bij België is de druk immens na wéér een pover optreden en een dreigende uitschakeling."

Het Algemeen Dagblad kopt dat "uitschakeling dreigt na pijnlijk verlies". "België zag er in de eerste helft een stuk beter uit dan tegen Canada, al was het opnieuw niet overtuigend", analyseert AD.

"De alarmbellen gingen deze week al af in België, maar 5 dagen later was er tegen Marokko nog weinig verbetering zichtbaar."

Bij België is de druk inmiddels immens na wéér een pover optreden en een dreigende uitschakeling.

De NOS , tot slot, bericht over "een tegenvallend" België. "Met Lukaku in het team trachtte het inspiratieloze België er nog een punt uit te slepen, maar Marokko hield knap stand."

"Dreun" is ook de term die De Telegraaf koppelt aan de nederlaag tegen Marokko. "Het perspectief van de Duivels, die hun eerste match al moeizaam hadden gewonnen, is flink verslechterd."

"De crisis bij België is officieel"

"La Belgique fragilisée", is de titel bij L'Equipe. Een kwetsbaar en verzwakt België, met andere woorden. "De Rode Duivels staan aan de poorten van de hel", gaat de Franse sportkrant verder.

"Na het mirakel tegen Canada, zouden de Belgen wel eens onverwacht naar Brussel kunnen trekken donderdag." Doelman Thibaut Courtois werd flink gebuisd: 3 op 10 verscheen op zijn rapport.

"Il Belgio è un disastro", windt La Gazzetta dello Sport er dan weer geen doekjes om. "België is een ramp."

"Het team van Roberto Martinez was nooit gevaarlijk. Dat dit België ver staat van het team op het WK in 2018, had iedereen al begrepen. Hier kwam nog eens het bewijs, want Marokko won verdiend."

"Zij toonden meer ijver, het debuut van de "Italianen" Lukaku en De Ketelaere had geen enkele impact."

"Na de 0-2 ontplofte het stadion, dat tjokvol Marokkaanse fans zat. Dat feest lijkt niet te eindigen, terwijl de Belgische crisis er officieel is."

