Onmondige Duivels storten collectief in elkaar tegen Marokko en moeten vroege exit vrezen

Wat een uppercut. In hun tweede WK-match gingen totaal onmondige Rode Duivels met 0-2 onderuit tegen Marokko. Zelfs Thibaut Courtois verdween mee de afgrond in met een inschattingsfout bij de openingstreffer. Diep in blessuretijd volgde de doodsteek. Krijgt Roberto Martinez deze ploeg-uit-vorm nog op de rails? Of is het Belgische WK donderdag al voorbij?