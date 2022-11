Analyse van een collectief falen: de dodelijke mix van factoren die ondergang Rode Duivels inluidde

Aanvallende armoede

En het is niet omdat de Duivels kansen missen, maar gewoon omdat ze er geen krijgen. "We creëren volgens mij geen enkele kans", klonk het bij Jan Vertonghen en Thibaut Courtois in koor.

Totaal gebrek aan vorm

"We zijn een oude ploeg zonder ideeën geworden", zucht analist Eddy Snelders. "Het is moeilijk om lichtpunten te vinden."

Interne strubbelingen

"Het is niet aan een medespeler om dat te zeggen", vindt Sporza-analist Gert Verheyen. "Supporters en analisten mogen dat doen, maar geen teamgenoten. Nu beland je in een straatje waarin de verdedigers aanvallers iets verwijten en andersom."

Die verkondigde dat "onze drie centrale verdedigers niet de snelsten ter wereld zijn". Is het aan een aanvoerder om zulke uitspraken te doen over zijn eigen ploegmaats? Die tegen Canada nota bene de nul hadden gehouden.

Teert Martinez te veel op het verleden?

"We spelen nog steeds hetzelfde systeem waarmee we onze successen gehaald hebben", aldus Tom Boudeweel. "Alleen is onze spelersgroep ouder geworden en is die niet meer in topvorm. Dezelfde pijnpunten komen steeds weer naar boven. Ploegen wéten ondertussen dat België in de problemen komt als ze onder druk worden gezet."

Ook andere keuzes van de bondscoach doen vermoeden dat zijn loyaliteit aan de "Bronzen Boys" van 2018 groot is.

Waarom blijft Eden Hazard anders zo onaantastbaar in de ogen van Martinez? Of is Dries Mertens de eerste invaller boven Leandro Trossard, een uitblinker in de Premier League de voorbije maanden?

"De invalbeurt van Trossard kwam heel laat", oordeelde Verheyen. "We waren al verbaasd dat hij niet mocht starten. En dan ben je ook nog geen eerste invaller..."

"Martinez had zijn verjonging vroeger moeten inzetten", pikt Snelders in. "Na het EK was ideaal geweest, toch koos hij weer voor de zekerheid."

"Kijk, misschien was het resultaat dan niet anders geweest, maar dan had je tenminste perspectief. Als je er straks uitligt tegen Kroatië, blijf je over met mensen die stoppen en gefrustreerd zijn. Dat zou een jammer einde van onze Gouden Generatie zijn."