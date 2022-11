Villa Sporza ontbeent België-Marokko: "Er broeit iets" en "Martinez' wissels waren een ramp"

De nederlaag van de Rode Duivels tegen Marokko zinderde ook nog na in Villa Sporza. De analisten aan de tafel van Karl Vannieuwkerke kaartten de pijnpunten aan. De rol van Kevin De Bruyne, de wissels en de toekomst van de bondscoach en de brandhaardjes in de spelersgroep: bekijk hier de beste fragmenten.

Het interview van Kevin De Bruyne in de Engelse pers

"De Rode Duivels in verval", vatte commentator Filip Joos samen tijdens België-Marokko. "De frustratie die nu leeft, ook bij de spelers, is begonnen nadat Kevin De Bruyne in de Engelse media heeft gezegd dat België te oud is om wereldkampioen te worden", weet Bob Peeters. Die uitspraak werd blijkbaar off the record gedaan, maar werd toch gepubliceerd. "Dan worden spelers nerveus en dat voel je. Denk aan die discussie tussen De Bruyne en Toby Alderweireld en nu ook het interview van Jan Vertonghen." "Er broeit iets en als de resultaten niet optimaal zijn, dan worden het zware dagen en weken."

De mindere versie van Kevin De Bruyne

Niemand kan het ontkennen: Kevin De Bruyne haalt niet zijn gebruikelijke niveau op dit WK. Waarom schittert hij niet zoals hij bij Manchester City vrijwel elke week wél doet? Wordt hij verkeerd ingezet?

De wissels van Roberto Martinez

Heeft Roberto Martinez boter op het hoofd? Was zijn opstelling correct en hoe worden zijn vervangingen beoordeeld? Zo verscheen Dries Mertens nog voor Leandro Trossard op het veld en kreeg Charles De Ketelaere de voorkeur op Jeremy Doku en Loïs Openda. "Een ramp", nam Youri Mulder geen blad voor de mond.

"Misschien is het net een probleem dat ze te veel vrienden zijn"

Na de nederlaag borrelden de frustraties op bij de spelers. "Iedereen mag of moet ruzie maken na een nederlaag", sust Steven Defour. "Dat is inderdaad goed: recht voor de raap zeggen wat er scheelt", bevestigt Youri Mulder. "Deze groep kent elkaar ook al lang genoeg en ze weten wat ze aan elkaar hebben", pikt de voormalige Rode Duivel in. "Misschien is net dat het probleem, dat ze te veel vrienden zijn", merkt de Nederlandse analist op. "Ze durven ruzie te maken", verzekert Defour.

"Er broeit iets en dat moet eruit", zegt Youri Mulder nog over het gesprek dat zich opdringt. "Als je dat niet doet, dan win je de volgende wedstrijd niet."

Doelman Van Crombrugge analyseert de 0-1

Wie mag de 0-1 van Marokko aangerekend worden? Is het een inschattingsfout van Thibaut Courtois of werd onze doelman in de steek gelaten door zijn defensie? Zijn collega Hendrik Van Crombrugge bestudeert de fase.

Is Roberto Martinez nog de juiste man op de juiste plaats?

Roberto Martinez lag voor deze Wereldbeker al onder vuur en dat is er na gisteren niet op verbeterd. "Of hij nog de juiste man op de juiste plaats is? Dat is niet het geval. Hij heeft moeite om in het team van de afgelopen jaren door te selecteren", zegt Youri Mulder. "Dat moet iemand anders doen." "Hij heeft het fantastisch gedaan, maar ik denk dat je na het WK met iemand anders door moet." "Die selectie komt er sowieso, want ik denk dat veel jongens zullen stoppen", schat Steven Defour in.

Donderdag KO of richting KO?

Donderdag spelen de Belgen al hun finale tegen Kroatië (16 u). Youri Mulder geeft er een draai aan: "Je kunt zeggen dat de knock-outfase al een wedstrijd vroeger begint", zegt hij over de laatste groepsmatch.