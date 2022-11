Eddy Snelders aan de vooravond van België-Marokko: "Het wordt hier een heksenketel"

"Het wordt hier een heksenketel", zegt ons duo. "Hier lopen heel veel Marokkanen rond. De Marokkaanse bondscoach rekent op de steun van de grote Marokkaanse gemeenschap in Doha."

"Er wordt een warme dag voorspeld", melden ze zaterdagavond lokale tijd. Dat zijn omstandigheden waar je aan moet wennen, maar er is nog een externe factor.

Ruben Van Gucht en Eddy Snelders stelden vandaag al vast dat de temperatuur stijgt in Doha. En dat zal morgen niet anders zijn.

Al zal het natuurlijk op het veld en niet in de tribunes moeten gebeuren. Hoe hard moeten de Rode Duivels Marokko vrezen na de moeilijkheden met het enthousiaste Canada?

"Marokko is een heel ander type ploeg met andere spelers", analyseert Snelders. "Het zal terugvallen op zijn organisatie zoals het tegen Kroatië deed. Het speelt zeer compact."

"Ze proberen vooral langs de rechterkant uit te breken, maar offensief hebben ze in hun eerste match niet veel gerealiseerd."

"Fysiek zijn ze wel klaar en ze schuwen de duels niet. Dat we dan duelkracht nodig hebben? Ja. En ik begrijp waar je naar refereert", lacht onze analist.

Of de sterke Amadou Onana in de ploeg komt, is twijfelachtig. Bondscoach Roberto Martinez zei dat hij weinig tot geen reden ziet om te wisselen.

"Hij verwijst altijd naar die 5 wisselmogelijkheden. Er zijn misschien 1 à 2 plaatsen waar hij over nadenkt, maar voor de rest zal hij vooral ingrijpen tijdens de match mocht dat nodig zijn."