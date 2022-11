Gert Verheyen ziet energieprobleem bij Rode Duivels: "Je kunt Onana niet op de bank houden"

Over de discussie met Kevin De Bruyne: "Zoiets gebeurt in voetbal"

"Dat het niet ging zoals Kevin De Bruyne voor ogen had en dat hij zich ergerde, was duidelijk. We kennen hem: als het hem niet aanstaat, dan komt dat zijn voetbal niet ten goede."

"Hij was niet goed, maar je hebt dagen waarop je niet goed bent aan de bal en niet de juiste beslissingen neemt. Maar iedereen was in hetzelfde bedje ziek."

"Die ruzie met Toby Alderweireld? Soms is het nodig dat er goed gevloekt wordt en dat de waarheid gezegd wordt, dat je zoiets in het gezicht gooit. Al doe je het best niet elke match."

"Maar dit gebeurt in het voetbal. Het is vervelend dat het in beeld is, maar de mensen hoeven zich niet ongerust te maken. Zo gaat het er aan toe. Het hoeft geen probleem te zijn."

"Je moet het natuurlijk wel van je kunnen afzetten. Bij Kevin De Bruyne kan dat wat lang in zijn hoofd malen, maar je moet de waarheid zeggen en het dan vergeten."