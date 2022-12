Vandenbempt: "Ik zal me blijven afvragen: wat had absolute toptrainer met deze generatie kunnen doen?"

1. Wat is de balans van het toernooi voor de Rode Duivels?

Je kan er niet omheen: het is een totale mislukking geworden. Zo eenvoudig is het. Je bent nog geneigd om op basis van die laatste 20-25 minuten tegen Kroatië te denken: België kan het toernooi met opgeheven hoofd verlaten.

Als er één van die kansen van Romelu Lukaku of Carrasco was ingegaan, dan zaten we in de tweede ronde en speelden we tegen Japan. Dus wie weet wat er dan nog allemaal was gevolgd?

Maar goed, je moet een globale evaluatie maken en dan is de conclusie toch dat België in twee van de drie wedstrijden niet op de afspraak is geweest. Het was onbegrijpelijk hoe België tegen Canada heeft gespeeld, het was iets beter tegen Marokko maar daar konden ze dan weer geen resultaat vasthouden.