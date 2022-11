Kan Roberto Martinez om met torenhoge druk? "Op alle grote momenten heeft hij gefaald"

"Ik heb Martinez nooit de grote aanwinst van de nationale ploeg gevonden", snijdt Filip Joos het thema van bondscoach Roberto Martinez aan.

"Na het WK in 2018 werd hij tot God verklaard, maar als de bal niet op Vertonghen zijn hoofd valt, liggen we eruit tegen Japan. Tegen Brazilië was het top, maar op alle grote momenten heeft hij toch gefaald."

"Zo was er Frankrijk in de halve finale waar hij heel rare keuzes maakte." Ook de wedstrijden tegen Zwitserland in de Nations League en de EK-kwartfinale tegen Italië zitten nog vers in het geheugen van de commentator.

"En vergeet ook de 2-0-voorsprong die we uit handen gaven tegen Frankrijk in de Nations League niet", pikt Stef Wijnants in. "Toen zei De Bruyne ook dat we "maar België" waren", antwoordt Joos, die daar een motivatieprobleem in ziet.

Missen de Rode Duivels een rasechte motivator? Volgens Joos is dat zeker een optie: "Als je naar alle sportdocumentaires kijkt, gaat het over die ene uitspraak die een team naar de top geleid heeft."

"Je haalt uit die kleine dingen wat brandstof", zegt Wijnants. "Bij Canada haalden ze bijvoorbeeld een geweldige motivational speaker. Hoe moet je die sterren anders op een of andere manier triggeren?"

Een vraag die Roberto Martinez zich op dit moment ongetwijfeld ook stelt.