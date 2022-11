WK-podcast: "Martinez creëerde dit klimaat bij Rode Duivels door sterren te pamperen"

Klimaatcrisis door bepampering

Volgens Wijnants was het resultaat enigszins "verwacht". Een jammerlijke zaak tegen een matige ploeg als Marokko. "Ik ben blij voor iedereen die het land een warm hart toedraagt, maar het is "maar" Marokko, hé", deelt Joos. "Die gaan eruit in de 1/8e finales."

Op zoek naar een oorzaak voor de collectieve deconfiture, dan maar.

"Er is een klimaat gecreëerd waarin we het niet vreemd vinden dat een onklopbare keeper zich twee keer aan dezelfde vrijschop stoot, en waarin een alziende middenvelder met oogkleppen voetbalt", opent Joos. "Dat zegt alles."

"Dat klimaat komt er door pampering. Het signaal dat je geeft door Eden Hazard te zetten, is gif voor je groep. In elke teamsport ter wereld draait het om hoe eerlijk je bent. En als je eerlijk bent, kan je Hazard niet zetten."



Wijnants pikt in op de analyse van zijn collega-commentator: "Ik vraag me af of dat gevoel leeft in de groep. "Zet onze kapitein niet, want dan kunnen we niet winnen." Bedoelt Vertonghen dat?"



"Neen", zegt Joos. "Ik denk dat Vertonghen het over de quote van De Bruyne heeft. Maar Vertonghen moet beseffen dat hij niet twee keer "ik moet zwijgen, want anders..." kan zeggen. We bejubelen hem erom, want een goede verstaander heeft maar een half woord nodig. Bij de tweede keer denk je: zeg het dan."