Verdwenen van de radar: "finalist" België haalt de knock-outfase niet in nieuwste simulatie

Een virtuele kaakslag erbovenop. De supercomputer van statistiekenbureau Gracenote gelooft niet meer in de kansen van de Rode Duivels op dit WK. In een eerste voorspelling voor het toernooi, was België nog finalist na "een miljoen simulaties". Na Marokko is er zelfs geen spoor meer van onze landgenoten in de 1/8e finales.