Broos vindt dat Martinez te hard wordt aangepakt: "Hij vraagt die lange ballen toch niet?"

Hugo Broos heeft als voormalig Rode Duivel en toptrainer meer dan 50 jaar ervaring in het voetbal op de teller. Hij benijdt zijn collega Roberto Martinez niet. Moet de bondscoach zoals Guy Thys in 1986 midden in het toernooi drastisch verjongen? "Dat kan ook enorm slecht uitpakken."

Hugo Broos is - zowel letterlijk als figuurlijk - de éminence grise van het Belgische voetbal. Als speler was hij erbij op heel wat eindtoernooien - waaronder het succesvolle Mexico '86 - als trainer heeft hij een ellenlange staat van dienst. Hoe kijkt hij naar de situatie bij de Duivels? "Het was al een tijdje duidelijk dat deze generatie op haar laatste benen loopt, maar dan nog heeft deze kern voldoende kwaliteiten om de groepsfase door te komen." "Maar wat ze nu getoond hebben, is onvoldoende. Na Canada was het al duidelijk dat we op niet al te veel meer hoefden te rekenen op dit WK. Eens komt dat einde er, altijd heel abrupt. Dat gebeurt nu ook met deze Duivels."

Hugo Broos, bovenaan in het midden, op het WK in 1986.

Zoals in 1986? "Kan ook slecht uitpakken"

In 1986 maakte Guy Thys hetzelfde mee met de spelers met wie hij 6 jaar eerder vice-Europees kampioen was geworden. Plots bleek het vet van de soep bij die generatie.



Thys koos ervoor om na 2 dramatische groepsmatchen het roer om te gooien en radicaal te verjongen. "Jonge jongens hebben altijd honger, die willen presteren." "Thys dacht: als we verliezen, gaan we naar huis en kan ik aan iets nieuws beginnen te bouwen. Maar die verjonging, met onder meer Vervoort en Grün, pakte enorm goed uit." "Het is wel niet evident om dit te doen. Paraguay in 1986 is niet dit Kroatië. Dit kan ook enorm slecht uitpakken, dat je een pandoering krijgt. Dan krijgen die jonge jongens ook een mentale klap." De meest evidente verjonging die Broos ziet, is die op de positie van Eden Hazard. "Hij heeft enorme verdiensten gehad, maar minder goed dan deze Hazard kan Trossard het eigenlijk niet doen. Je kunt niet verwachten dat je op dit niveau het verschil kan maken als je 2 jaar lang nauwelijks gespeeld hebt."

Broos steunt Martinez: "Hij vraagt die lange ballen toch niet?"