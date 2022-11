Bondscoach Martinez is verontrust: "Waar is de spelvreugde? Waarom lachen ze niet?"

"Dit is een bittere pil", verklaarde bondscoach Roberto Martinez voor de microfoon van Sporza.

"De eerste goal heeft onze wedstrijd bepaald. We hadden moeite om ons hoofd koel te houden in de zone van de waarheid, we konden ons spel niet opdringen."

"We hadden wel enkele goeie momenten, maar weinig échte kansen. Een paar halve kansjes, meer niet. Maar tot de tegengoal waren we de betere ploeg."

Volgens de bondscoach was de eerste goal meer de klasse van Marokko dan een falen van de Belgen. "We verdedigen al 6 jaar op die manier op stilstaande fases. Het was een goeie bal, het had niets te maken met hoe we stonden of wat er in de goal gebeurde."

De match leek te kantelen na de wissels van Onana en Eden Hazard. Die laatste speelde een van zijn beste matchen voor België van de voorbije jaren.

"We wilden niet de fout maken van op het EK, toen we hem lieten doorspelen tegen Portugal en hij daardoor geblesseerd moest afhaken tegen Italië. Onana ging eraf omdat hij al geel had en omdat ik met Youri (Tielemans) iemand wou met meer ervaring, die voor meer organisatie zou kunnen zorgen."

Hetzelfde geldt voor Romelu Lukaku. "Hij kon enkel van de bank komen in grote nood. Daarom dat hij enkele minuten heeft gespeeld, langer kon echt niet."