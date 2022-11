Gert Verheyen na interviews van Duivels: "Gehoord dat de grote vriendenbende niet meer bestaat"

"Zijn we wel als team vertrokken naar Qatar?", was een vraag die Gert Verheyen van onze volgers kreeg doorgespeeld.

"Ik had ook al geluiden opgevangen dat de grote vriendenbende niet meer bestaat. Dat is eigen aan voetbal, zo weet ik uit ervaring."

"En het interview met Jan Vertonghen na de match lag ook in die lijn. Dan beland je in een straatje waarin de verdedigers aanvallers iets verwijten en andersom."

Eruit in de groepsfase? "Dat is mijn gevoel"

In het omkaderingsprogramma op Eén zei Gert Verheyen dat hij België de tweede ronde zelfs niet ziet halen.

"Op dit moment is dat mijn gevoel", bevestigt hij nog eens in onze Sporza Live. "Winnen van Kroatië, daar is het spelniveau niet goed genoeg voor. En in wonderen geloof ik ook niet."

"Ik had het vooraf al gezegd: je kunt niet van niets naar een geweldige match gaan. Dat bleek vandaag ook."

"De eerste helft was nog oké, maar daar kregen we de controle van de tegenstander. We kregen de bal cadeau. Daarna was er geen verlengstuk."