Jan Vertonghen diep ontgoocheld: "Er gaan veel dingen door mijn hoofd die ik beter niet zeg"

Het interview met Jan Vertonghen sprak boekdelen. En of de nederlaag erin hakte bij de Rode Duivels.

De recordinternational zag dat er tegen Marokko weer veel problemen opdoken: "We creëren niet veel", zag Vertonghen. "Ik denk dat we op zich goed stonden. We geven niet veel weg, alleen twee keer een identieke goal. Twee keer een spelhervatting aan de eerste paal. Die bal mag er nooit in. De eerste keer hebben we nog geluk, maar de tweede keer niet meer."



Interviewer Ruben Van Gucht merkte op dat Vertonghen zichtbaar aangeslagen was. "Er gaan veel dingen door mijn hoofd die ik beter niet zeg, of toch niet buitenskamers", aldus de verdediger.

"Het is heel frustrerend. De eerste wedstrijd was niet goed en daar komen we goed weg. Vandaag niet. We creëren volgens mij geen enkele kans.”

Waarop Vertonghen groen lachte: “Waarschijnlijk vallen we ook slecht aan omdat we te oud zijn, toch? Het zal altijd wel zoiets zijn."