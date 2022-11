Argentijnse media verbouwereerd na "een van zwaarste klappen in geschiedenis", Messi: "Geen excuses"

De Argentijnse euforie is na één match volledig bekoeld. Door de onverwachte nederlaag tegen Saudi-Arabië klinkt de lokale pers opeens zwartgallig: "We verloren meer dan alleen deze partij", klinkt het. Aanvoerder Lionel Messi gaf toe: "Dit is een klap voor iedereen, maar we moeten nu tonen dat we een groep zijn."

Nergens was de hoop groter dan in Argentinië. En dus zal het weinigen verrassen dat ook de treurnis enorm is na de dure uitschuiver tegen Saudi-Arabië. Zo hadden ze zich in Zuid-Amerika het WK niet voorgesteld. Een rondje langs de lokale media bewijst dat de teneur meteen 180 graden gedraaid is. "Een historische nederlaag", kopt de grootste krant La Nacion. "De selectie verkeerde in een zandstorm omringd door donkere wolken. Het team en de kapitein (Messi, red.) stonden nooit op na de tegengoals. "Deze wedstrijd gaat de geschiedenis in als een van de zwaarste klappen in de geschiedenis. Messi, het ongeslagen record (Argentinië kon Italië evenaren, red.), de breuk met plankenkoorts en de bevestiging van al het goeie: alles was weg in het Lusail-stadion."

Dit moet een wekker zijn die ons doet terugkeren naar de succesformule van de Copa America. De krant Olé

Ook de krant Olé verkeerde in rouwmodus: "Dit is een dreun. We staan tegen de muur. Dit zal lang nazinderen. Het resultaat is eigenlijk zelfs zo erg niet." "Er was gewoon het gebrek aan een reactie", gaat het verder. "De afwezigheid van goed spel, een gebrek aan druk en verdedigende organisatie. We verloren veel meer dan alleen een match. Dit moet een wekker zijn die ons doet terugkeren naar de succesformule van de Copa America."

Messi reageert: "Dit hadden we niet verwacht"

Lionel Messi stak zich niet weg na het verlies. De Grote Hoop van de Argentijnen stond de media achteraf te woord. "We wisten dat Saudi-Arabië een team met goede spelers heeft, die goed met de bal omgaan en hoog spelen. Er zijn geen excuses", aldus Messi. "We zullen meer verenigd zijn dan ooit. Deze groep is sterk en dat hebben we al laten zien." "Dit is een situatie die we al lang niet meer hebben gekend. Nu moeten we laten zien dat dit een echte groep is. Het is een heel harde klap voor iedereen, we hadden niet verwacht dat we zo zouden beginnen." "Dingen gebeuren met een reden. We moeten voorbereid zijn op wat komen gaat, we moeten winnen en dat hangt van ons af."



Nu moeten we laten zien dat dit een echte groep is. Lionel Messi